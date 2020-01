Incidente tra tre auto lungo la Flaminia: tre feriti gravi, uno è in Rianimazione

Incidente stradale lungo la Flaminia nel pomeriggio di mercoledì 8 gennaio tra Spoleto e Terni. Tre le auto rimaste coinvolte nello schianto all'altezza dello svincolo per Ceccalotto e Battiferro. Sul posto i vigili del fuoco, il 118 e la polizia stradale.

Come spiega una nota dell'ospedale di Terni "nel pomeriggio dell'8 gennaio al Pronto soccorso dell'ospedale di Terni sono giunti con codice rosso tre uomini di cui uno con politrauma ricoverato in Rianimazione e due ancora in sala operatoria".