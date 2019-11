Incidente a Foligno, schianto tra un'auto e un camion: quattro feriti

Incidente lungo la Flaminia nel pomeriggio di martedì 26 novembre. Intorno alle 16.15 - per cause ancora in corso di accertamento - un'auto e un camion si sono scontrati all'altezza dello svincolo per Foligno, in direzione Spoleto. Sul posto i vigili del fuoco, il 118 e la polizia stradale. Feriti i quattro occupanti della vettura, trasportati in ospedale per accertamenti. Traffico in tilt.