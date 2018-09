Schianto con la moto, giovane centauro finisce in ospedale: è in prognosi riservata

E' in prognosi riservata un giovane motociclista rimasto coinvolto in un incidente stradale nel comune di Umbertide. Secondo quanto si apprende, l'incidente sarebbe avvenuto intorno alle 17 di oggi pomeriggio, sabato 22 settembre ed avrebbe coinvolto un'auto e la moto; ad avere la peggio è stato il centauro, soccorso dall'ambulanza del 118 e trasferito all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia.

Al vaglio la dinamica di quanto accaduto; il motociclista, un giovane di 28 anni, è stato condotto al nosocomio perugino in codice rosso ed ha riportato un trauma cranico e lesioni agli arti inferiori. I medici non hanno ancora sciolto la sua prognosi e sarà trasferito nel reparto di Neurochirurgia. E' grave, ma non è in pericolo di vita.