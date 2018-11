Maltempo in Umbria, perde il controllo dell'auto: finisce in una profonda scarpata. Salvi per miracolo

Salvi per miracolo dopo essere finiti con l'auto in una scarpata ed aver evitato per paio di metri al massimo le acque gelide e in piena di un torrente. L'auto è stata frenata da alcuni arbusti e non si è mai ribaltata nonostante l'impervia discesa sterrata e ripidissima. Il fatto è accaduto nei pressi di Fabro lungo la strada provinciale 82: una berlina bianca della Renault è finita fuori strada proprio all'altezza di un ponticello: a quel punto il mezzo è sceso in picchiata nella scarpata. Le persone presenti nella vettura erano due e sono stati soccorsi dal personale medico del 118. Ma prima è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco che li hanno liberati dall'auto e portati in salvo. La curiosità: l'allarme è arrivato da Varese tramite Connected drive, si tratta di un sistema automatico che invia le coordinate GPS per la richiesta in caso di incidente. I Vigili del Fuoco hanno dovuto allertare anche un'altra squadra dotata di gru per sollevare l'auto incidentata e riportarla sul ponticello.