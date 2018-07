Drammatico incidente, 20enne muore sul colpo: addio alla giovane Eleonora

Stava tornando a casa intorno alle 22 a bordo della sua auto. Spensierata, nei suoi vent'anni di età e con tutta la vita davanti, tragicamente spezzata in una calda serata di fine luglio. E' il dramma della giovane Eleonora Polenzani, classe 1998 e originaria di Sansepolcro, rimasta vittima dell' incidente stradale avvenuto domenica sera lungo la provinciale 100 tra Pistrino e Fighille, nel comune di Citerna.

Tragedia lungo la strada: tremendo impatto con l'auto: muore ragazza di 20 anni

Lungo quella strada, la Toyota Yaris guidata dalla giovane ha perso il controllo, andando a sbattere contro il guard rail per poi uscire di strada. L'amico che sedeva sul lato passeggeri dell'auto, è riuscito miracolosamente a salvarsi, ma per la ragazza purtroppo non c'è stato niente da fare. Sul luogo della tragedia, anche i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Città di Castello, al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente, che ha devastato familiari, amici e conoscenti di Eleonora.

Una comunità in lutto, quella di Sansepolcro, dopo che la notizia della tragedia si è rapidamente diffusa tra gli abitanti. Tanti anche i messaggi di cordoglio lasciati sulla pagina Facebook di questa giovane e solare ragazza e tanto il dolore per una vita spezzata troppo in fretta.