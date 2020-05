INVIATO CITTADINO Automobilista imbufalito in via Torelli dopo i danni causati da una buca

Automobilista imbufalito in via Torelli. “Il Comune mi ripaga il pneumatico e sposta la macchina col carro attrezzi. Altrimenti, io non mi muovo di qui”. Questa la richiesta di un automobilista che, percorrendo quel tratto di strada sconnesso e segnato da una buca profonda, si è ritrovata la gomma KO e si dichiara indisponibile a spostare la vettura.

Chiama la Municipale che lo invita a movimentare il mezzo. Discussione accesa e intervento di una seconda pattuglia. Sono circa le 18:30 e il traffico è discretamente intenso. Da qui la necessità di disciplinare il passaggio a turni alterni lungo la sola carreggiata disponibile. L’automobilista rappresenta una situazione oggettiva. Lo strappo sull’asfalto è conseguenza dei lavoro effettuati per la riparazione della fognatura (eterno problema in quel punto). Il ripristino del manto non è stato effettuato subito, al fine di consentire un assestamento del fondo, rifatto con misto e breccino. Siamo agli ultimi mesi del 2019 e si attende l’anno nuovo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ma un altro 19, il terribile coronavirus, viene a bloccare i lavori per diversi mesi. Così l’avvallamento sull’asfalto, e quella tremenda buca, restano nelle condizioni neglette, dovute a causa di forza maggiore. Ma l’automobilista non sente ragioni e invoca pagamento dei danni e rimozione da parte del Comune. Chi vivrà vedrà.