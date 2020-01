Strade ghiacciate in tutta la provincia di Perugia: auto si ribalta e finisce in un campo, un ferito

Ha perso il controllo del mezzo, forse a causa dell'asfalto ghiacciato, ribaltandosi più volte e finendo fuori strada in un terreno agricolo. L'auto praticamente distrutta e il conducente portato dal personale medico del 118 all'Ospedale di Città di Castello; non sarebbe, comunque, grave il ferito. Ma non è stato diramato al momento il bollettino medico ufficiale. Il fatto è avvenuto questa notte all'uscita di San Giustino della E45 in direzione Pistrino. Non sono rimaste coinvolte altre auto. Sul posto i Vigili del Fuoco di Città e una pattuglia di carabinieri di San Giustino