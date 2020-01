Continua il caos traffico sulla E45 dopo incidente: è grave il camionista rimasto ferito

A quasi due ore dall'incidente che ha bloccato la E45 all'altezza di Deruta - code sia indirezione Perugia che Terni - la situazione resta estremamente complicata per chi si trova in strada. Anche la viabilità interna - nella città della Ceramica - è intasata. Vigili del Fuoco, Anas, Forze dell'Ordine sono impegnate per cercare di recuperare sia il carico che si è riversato su entrambe le corsie che recuperare - operazione molto complicata - il tir che si è ribaltato. Intanto però arrivano notizie non positive sulla salute del camionista che era stato soccorso e portato in ospedale a Perugia.

L'ufficio stampa del Santa Maria della Misericordia ha diramato il bollettino medico: il ferito è un lavoratore italiano di 53 anni, residente in provincia di Perugia, ed è arrivato in codice rosso; dopo le prime cure, a causa del quadro clinico considerato grave, è stato ricoverato in Rianimazione. La prognosi è riservata.