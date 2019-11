Incidente tra due auto lungo la E45, due feriti

Incidente lungo la E45 nel primo pomeriggio di domenica 24 novembre, all'altezza dello svincolo di Torgiano, in direzione Terni. Due auto - per cause ancora in corso di accertamento - si sono scontrate intorno alle 14.

Due i feriti estratti dalle lamiere e trasportati in ospedale per accertamenti. Sul posto i vigili del fuoco di Perugia, i soccorritori del 118 e la polizia stradale. Disagi alla circolazione.