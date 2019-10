Incidente lungo la E45, 23enne in gravissime condizioni: è in prognosi riservata

E' ricoverata in prognosi riservata all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia la ragazza originaria di fuori regione rimasta gravemente ferita nell'incidente che si è verificato nel pomeriggio di domenica 20 ottobre, intorno alle 16.15, lungo la E45, all'altezza di San Damiano di Todi.

Due le auto coinvolte nello schianto. Il bilancio è di cinque feriti. Sul posto i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale per i rilievi dell'incidente. La ragazza, secondo quanto comunicato dall'ospedale di Perugia, è ricoverata in prognosi riservata per un politrauma.