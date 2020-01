Incidente sulla E45, tir si ribalta e blocca la strada: un ferito, traffico bloccato

Incidente stradale sulla quattro corsie della E45 all'altezza di Deruta direzione Nord. Nella mattinata di oggi un tir, adibito al trasporto merci, per cause ancora da accertare ha perso il contro e si è ribaltato scaricando parte del proprio carico in strada e distruggendo parte delle barriere che delimitano le corsie. Secondo una prima ricostruzione sui soccorsi, il personale medico del 118 sta prestando le prime cure al conducente; non si conosce la gravità delle ferite riportate a causa dell'incidente. I vigili del fuoco stanno operando con due squadre dalla sede centrale con tanto di autogru per rimettere in piedi l'autocarro e trasportarlo via. Operazioni complesse che richiederanno comunque tempo. Per questo la E45 è stata chiusa in direzione Nord. Parte del carico occupa anche l'altra corsa e quindi si consiglia prudenza. Disagi notevoli si registrano per il traffico.

AGGIORNAMENTO ORE 8.50 - Nella città di Deruta, a causa dell'incidente, si registra un flusso notevole di veicoli che stanno provocando code e blocchi anche nella viabilità interna. A far da tappo, seppur in maniera involontaria, anche la presenza del mercato cittadino.

CHIUSA LA STRADA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI - Le indicazioni dell'Anas: "Sulla E45 è provvisoriamente chiuso il tratto al km 55,500 nei pressi di Deruta in provincia di Perugia, per consentire la rimozione di un mezzo pesante che è uscito di strada, disperdendo il carico sulla carreggiata. Le deviazioni prevedono l’uscita obbligatoria agli svincoli di Deruta (nord/sud) in entrambe le direzioni. Il personale Anas e le Forze dell’Ordine sono intervenuti per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile".