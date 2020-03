Giornata difficile per gli automobilisti: camion si ribalta e blocca tutta la corsia della E45

Dopo il raccordo Perugia-Bettolle - incidenti in serie durante la prima mattinata di oggi - la situazione in fatto di viabilità in direzione Perugia e Roma si complica con un camion che si è ribaltato sulla E45 all'altezza di Collestrada. Sul posto si trovano sia gli agenti della Polizia Stradale che i tecnici dell'Anas. Tutta la corsia è completamente bloccata in direzione Perugia. La situazione di disagio è destinata a durare a lungo anche perchè ci sarà bisogno di mezzi speciali per spostare il camion liberando così la carreggiata. L'incidente sarebbe stato causato dall'asfalto reso viscido dalla pioggia battente che da giorni si sta abbattendo sul capoluogo. Non si conoscono le condizioni di salute dell'autotrasportatore. Altre auto non sarebbe rimaste coinvolte.