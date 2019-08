Ferragosto, scontro sulla E45 tra auto e pullman: due feriti, Vigili del Fuoco in azione

Due feriti: è questo il bilancio dell'incidente stradale avvenuto, intorno alle 8 di questa mattina, sulla E45 che ha richiesto la presenza dei Vigili del Fuoco, la polizia stradale e il personale medico e paramedico del 118. Nello scontro sono rimasti coinvolti due mezzi: un monovolume Fiat Ulisse e un pullman turistico. Il fatto è avvenuto poco dopo l'ingresso della rampa per il raccordo Perugia-Bettolle. Le cause sono ancora al vaglio delle forze dell'ordine che hanno effettuato i rilievi del caso. I due feriti, secondo fonti mediche, non sono gravi e la prognosi sarebbe di pochi giorni.