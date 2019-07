E45, tamponamento e cantieri: nuova giornata da incubo, code e traffico in tilt

Nuova mattinata da incubo. Traffico in tilt fuori Perugia per un incidente nei pressi del cantiere lungo la E45. Tamponamento poco prima delle 9 a Sant'Egidio, al cambio di carreggiata per i lavori, dove la E45 diventa un'unica corsia e si viaggia a doppio senso. E tutto si blocca. Sul posto l'ambulanza del 118 e la polizia stradale. Code chilometriche in entrambe le direzioni di marcia, in attesa della rimozione dei mezzi e dei rilievi.