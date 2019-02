Brutto incidente sulla E45 all'altezza di Collestrada: auto si cappotta, ferita una donna

Scontro tra due auto sulla E45, all'altezza dell'Iper Coop di Collestrada in direzione Cesena, questa mattina intorno alle 8.10. Ad aver avuto la peggio una berlina bianca che dopo una carambola - auto e guarda-rail - si è cappottata più volte sull'asfalto. All'interno del veicolo - fortemente danneggiato - è stata salvata un donna dalle lamiere contorte che è comunque rimasta ferita: dopo le prime cure del personale del 118, stata trasportata in Ospedale a Perugia.

Danni all'auto ma nessuna ferita rilevante invece per l'altro conducente. Sulle dinamiche dell'incidente sta facendo rilievi la Polizia Stradale, mentre ai vigili del fuoco è spettato il compito sia di tirare fuori la donna che di mettere in sicurezza l'auto ribaltata per ripristinare il regolare flusso di traffico. Si è temuta anche per la presenza di un piccolo bimbo a bordo quando sulla strada è sbalzato fuori un seggiolino da viaggio, ma per fortuna il figlio della signora si trova al sicuro altrove.