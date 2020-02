Grave incidente stradale sulla E45: auto distrutta, ferite mamma e figlia

Mamma e figlia si trovano sotto osservazione in Ospedale dopo le prime cure dispensate dal personale medico del 118. Hanno riportato traumi e ferite, ancora da valutarne l'entitá, dopo un incidente stradale avvenuto sulla E45 all'altezza dell'uscita per Selci-Lama. Il sinistro si è verificato intorno alle 20.30 di questa sera. L'auto su cui viaggiavano mamma e figlia è andata distrutta dopo essersi cappottata. Non sarebbero rimasti coinvolti altri veicoli. Sul posto anche la squadra dei Vigili del Fuoco di Cittá di Castello e le forze dell'ordine.

