Superstrada E45, auto completamente distrutta dalle fiamme: illeso passeggero

Traffico bloccato sulla E45, per quasi un'ora, in direzione Perugia a causa di un'autovettura che è andato a fuoco. Le fiamme sono state prontamente domate dai Vigili del Fuoco che, per consentire le operazioni di spegnimento, hanno dovuto chiudere il tratto di strada tra Deruta e Casilina. L'incendio è scaturito dal vano motore di una Ford Ka. Non si sono feriti dato che l'automobilista ha avuto la prontezza di fermarsi subito e scendere dal veicolo che è andato completamente distrutto. Il traffico ora ha ripreso in maniera regolare.