Todi, incidente sulla E45: l'auto si schianta, donna ferita

Incidente stradale di prima mattina lungo la E45, in direzione Perugia. All'altezza di Ilci, tra Todi e Pantalla, un'auto, per cause ancora in corso di accertamento, si è schiantata lungo la superstrada. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia stradale e i medici del 118. Secondo una prima ricostruzione dei fatti una donna - la passeggera dell'auto - è rimasta ferita nell'incidente. Illeso il conducente. L'ambulanza ha subito soccorso la donna.

Traffico rallentato a causa dell'incidente e per i rilievi. La dinamica è al vaglio delle forze dell'ordine.