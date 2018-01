Incidente nella notte, conducente perde il controllo e sbanda: tir intraversato lungo la E45

Incidente lungo la E45 intorno alle 2.30 di questa notte, dove il conducente di un tir ha perso il controllo del mezzo. Chiusa la carreggiata in direzione Perugia, tra lo svincolo di Selci Lama e quello di Città di Castello Nord. Il mezzo pesante ha sbandato, colpito il guard rail, per poi intraversarsi in mezzo alla strada, provocando lievi disagi (vista la tarda ora) al traffico. Ci sono volute quasi due ore per ripristinare la viabilità e riaprire la carreggiata; sul posto hanno operato gli agenti della polizia stradale, i vigili del fuoco e il personale Anas. Fortunatamente non sono rimasti coinvolti altri veicoli e il conducente del tir non ha riportato nessuna ferita.