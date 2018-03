Incidente lungo la E45, due camion coinvolti e disagi al traffico

Incidente nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 8 marzo, lungo la E45, all'altezza di San Gemini. A rimanere coinvolti sono stati due camion, ma sulla dinamica di quanto accaduto sono in corso gli accertamenti da parte della polizia stradale, intervenuta sul posto con una pattuglia. E' accaduto in direzione Nord, all'interno di una galleria: al momento l'uscita obbligatoria è San Gemini Nord. Si registrano disagi al traffico e alla viabilità. Uno dei camion ha perso parte del carico e sono in corso le operazioni per la rimozione. Da quanto risulta il bilancio è di un ferito lieve.