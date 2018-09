Flash - Incidente lungo la E45, traffico in tilt: vigili del fuoco, polizia e 118 sul posto

Traffico intenso lungo la E45 all'altezza di Ponte San Giovanni per un incidente che si è verificato nella tarda mattinata di oggi, venerdì 21 settembre. Il traffico si registra in particolare lungo il tratto della superstrada in direzione Perugia; sul posto sono intervenuti gli agenti della Polstrada di Perugia, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco.

A rimanere coinvolto nell'incidente è stato un veicolo; il conducente è stato soccorso e trasportato in ospedale per tutti gli accertamenti necessari. Da quanto si apprende, le sue condizioni non sarebbero gravi. Al vaglio la dinamica di quanto accaduto.