Schianto lungo la E45, auto si ribalta: conducente soccorso dal 118 e traffico in tilt

Schianto lungo la E45 all'altezza di Ponte Felcino. Per cause ancora tutte da stabilire, il conducente di un'auto ha perso il controllo e il mezzo si è ribaltato lungo la strada. E' accaduto nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 18 maggio, in direzione Nord. Secondo quanto ricostruito si tratta di un incidente autonomo, in quanto non sono rimasti coinvolti altri mezzi.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Perugia, i vigili del fuoco e l'ambulanza del 118, dove i sanitari hanno provveduto a prestare le prime cure al conducente. Non si conoscono con precisione, al momento, le sue condizioni, ma da quanto si apprende non dovrebbe essere rimasto ferito in maniera grave. Intanto i rilievi dell'incidente sono al vaglio degli uomini della Polstrada, mentre si registra qualche rallentamento e conseguente traffico lungo il tratto della E45 interessato dall'incidente.