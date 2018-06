Autoarticolato sbanda in superstrada, tutto bloccato: cinque chilometri di coda sulla E45

Traffico bloccato lungo la E45, a causa di un autoarticolato intraversato lungo la strada. Per cause ancora in fase di accertamento, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo pesante per poi sbandare in curva all'altezza di Collestrada. Illeso l'uomo alla guida, ma l'incidente ha provocato pesanti ripercussioni sulla viabilità. Al momento si viaggia solo in corsia di sorpasso e si registrano circa cinque chilometri di coda a partire dalla galleria Volumni.

L'incidente è accaduto in direzione Cesena, al chilometro 73 Nord della E45. Sul posto sono impegnati gli agenti della Polizia Stradale per i rilievi del caso e per monitorare il traffico. In attesa l'arrivo dell'autogru per rimuovere il mezzo pesante dalla carreggiata e ripristinare così la viabilità.