Incidente lungo la E45, scontro tra un'auto e un camion: conducente trasportata in ospedale

Incidente nel pomeriggio di oggi, mercoledì 10 gennaio, lungo la E45 a Città di Castello. All'altezza di Santa Lucia, intorno alle 15, due mezzi, un'auto e un camion, si sono scontrati tra loro, danneggiando anche il guard rail della strada. Ad avere la peggio, la conducente dell'auto che è stata trasportata in ospedale dal 118 anche se da quanto si apprende le sue condizioni non sarebbero particolarmente gravi. Per tutti i rilievi del caso è arrivata sul posto una pattuglia della polizia stradale; la dinamica è al vaglio per cercare di ricostruire eventuali responsabilità. Intervento anche da parte dell'Anas per il ripristino del guard rail. Il traffico ha subito qualche disagio e rallentamento.