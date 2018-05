E45, sbanda con l'auto e finisce in una scarpata: conducente ferito soccorso dal 118

Poteva avere conseguenze peggiori l'incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio lungo la E45, tra Todi e Massa Martana. Un 74enne alla guida dell'auto, ha sbandato finendo fuori strada e terminando la sua corsa lungo una scarpata obliqua di circa tre metri. E' accaduto in direzione Terni, all'altezza dello svincolo di Collevalenza. Immediato l'allarme alla centrale del 118, che una volta sul posto ha subito accertato le condizioni del conducente, fortunatamente rimasto leggermente ferito nell'impatto e trasportato in ospedale solo per accertamenti. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Stradale di Terni per risalire alla dinamica del sinistro.