Mattinata da incubo: doppio tamponamento sul raccordo Perugia - Bettolle, traffico nel caos

Brutta mattinata per gli automobilisti rimasti impantanati nel traffico lungo il raccordo Perugia - Bettolle a causa di un doppio incidente avvenuto a pochi minuti di distanza l'uno dall'altro. Pesanti ripercussioni sulla viabilità, ma grazie agli agenti della stradale -intervenuti sul posto - il traffico sta poco a poco tornando alla normalità. Da quanto si apprende si tratta di un doppio tamponamento; entrambi sono avvenuti all'interno della galleria di Madonna Alta, fortunatamente senza conseguenze per gli occupanti dei veicoli. Sul posto anche i mezzi per rimuovere i veicoli incidentati.