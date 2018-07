Doppio tamponamento in superstrada, quattro auto coinvolte: un ferito soccorso dal 118

Doppio incidente in superstrada a poca distanza l'uno dall'altro: il bilancio è di un ferito, fortunatamente non grave. Il primo tamponamento è accaduto intorno alle 8-30 lungo il Raccordo Perugia - Bettolle all'altezza dello svincolo di Prepo in direzione Trasimeno. Due le auto coinvolte. Poco dopo, all'altezza di Collestrada altre due vetture sono rimaste coinvolte in un tamponamento. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale per tutti i rilievi del caso e la viabilità e l'ambulanza del 118 che ha prestato le prime cure alla persona rimasta ferita nello scontro lungo il Raccordo.