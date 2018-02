Investito con l'auto dalla figlia, uomo trasportato d'urgenza in ospedale

Attimi di angoscia per le sorti di un pensionato, investito da un'auto in zona Castel Ritaldi nella tarda mattinata di ieri, lunedì 5 febbraio. Alla guida del veicolo, c'era la figlia del pensionato che accidentalmente lo ha urtato facendolo cadere a terra. La donna, disperata, ha immediatamente dato l'allarme al 118, che si è precipitata sul posto. Qui i sanitari del 118 hanno trasportato l'uomo all'ospedale dove è ricoverato in prognosi riservata. Sul luogo dell'incidente anche i carabinieri di Spoleto, per tutti gli accertamenti del caso.