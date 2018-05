Incidente a Deruta, non c'è stato nulla da fare per una donna: donati gli organi

Non ce l'ha fatta la donna di 67 anni - originaria di Marsciano - investita mentre andava in bici a Deruta. La donna ha lottato per 24 ore ma le ferite e i traumi riportati nell'impatto erano devastanti e le speranze di un recupero, come ribadito alla famiglia dai medici, erano pochissime. Nella tarda mattina di oggi purtroppo è stata constatata la morte cerebrale e per questo è stata chiesta la disponibilità alla famiglia all'espianto di alcuni organi.

La famiglia avrebbe dato la disponibilità alla dottoressa Adonella Gorietti. Ora con gli organi prelevati si potranno salvare altre vite in attesa di un trapianto da tempo nei vari ospedali del Paese. Un gesto nobile di una famiglia umbra che ha voluto così dare un senso a questa tragedia che stanno vivendo.