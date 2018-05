E' gravissima una donna di 65 anni ricoverata a Perugia: travolta mentre era in bici

Lotta tra la vita e la morte una donna di 65 anni che è stata portata nel pomeriggio di ieri all'ospedale Santa Maria della Misericordia. dopo essere rimasta vittima di un grave incidente stradale avvenuto a Deruta, Le sue condizioni sono risultate subito molto difficili per via dei gravi traumi e le ferite riportate. Dopo un passaggio in sala operatoria, la donna si trova nel reparto di rianimazione del nosocomio perugino.

Anche il bollettino medico di questa mattina ha confermato le difficili condizioni in cui vera, senza nessun miglioramento nel corso della notte, come ha riferito l'ufficio stampa dell'Ospedale. Sull'incidente stradale arrivano le prime indiscrezioni: la donna si trovava in bici quando è stata investita, i Carabinieri stanno vagliando tutte le dinamiche per capire come sono andati realmente i fatti.