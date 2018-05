Tragico schianto con la moto, Cristian muore a 21 anni

"Ciao piccolo angioletto biondo". Scrivono così gli amici sulla pagina Facebook di Cristian, dopo la terribile notizia della sua scomparsa, ad appena 21 anni. Il giovane Cristian Bevilacqua, perugino, è morto ieri sera intorno alle 19 nel reparto di Rianimazione del Santa Maria della Misericordia, dopo un violentissimo impatto in sella alla sua moto.

Lo scontro, lungo la strada che da Canneto conduce a Colle Umberto, si è verificato nella mattinata di domenica. Per cause ancora tutte da accertare, è andato ad impattare contro un'auto per poi essere sbalzato nel piccolo fosso sottostante. I soccorritori, giunti sul posto con un'ambulanza del 118, hanno subito capito le condizioni gravi del motociclista: da lì la corsa in ospedale e il ricovero in Rianimazione, dove Cristian ha lottato per ore. Purtroppo però, la situazione si aggravata, fino alla morte. Ora non è escluso che verrà fatta un'autopsia per far pienamente luce sulla tragedia. In corso gli accertamenti per chiarire la dinamica dell'incidente.