Ancora sangue sulle nostre strade, perde il controllo della moto: muore 42enne

Non c'è stato nulla da fare per il motociclista che ieri notte è rimasto vittima di un drammatico incidente in località Terrioli (Corciano) in pratica la strada parallela al raccordo Perugia Bettolle, in direzione Magione. Portato d'urgenza al Santa Maria della Misericordia è morto poco dopo il ricovero, troppo gravi i traumi e le ferite riportate. Già le prime indicazioni arrivate nella notte - l'incidente è avvenuto intorno alle 23.50 - avevano fatto emergere un quadro clinico molto difficile e il codice accertato dal 118 è stato quello rosso. La vittima aveva 42 anni ed era residente di Corciano: le inziaili sono S.M. , originario di Catanzaro. Secondo una prima ricostruzione non ci sarebbero altri mezzi coinvolti, il conducente avrebbe perso il controllo della moto e la caduta sarebbe stata fatale. Sul luogo dell'incidente oltre che il personale medico del 118, anche una squadra dei Vigili del Fuoco di Perugia.

(aggiornamento nel corso della giornata)