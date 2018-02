Incidente lungo la Contessa, finisce fuori strada a causa della neve: conducente in ospedale

Incidente stradale lungo la Contessa, poco dopo l'uscita di una galleria in direzione Gubbio. E' accaduto intorno alle due di questa notte; l'auto - probabilmente a causa della neve che ha reso scivoloso il manto stradale, è finita fuori strada e si è ribaltata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e un'ambulanza del 118 che ha trasportato in conducente in ospedale per tutti gli accertamenti del caso. Non sono state ancora rese note le sue condizioni di salute, ma da quanto si apprende non sarebbe fortunatamente grave. Nessun altro mezzo, da quanto risulta, è rimasto coivolto nell'incidente.