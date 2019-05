Città di Castello, incidente stradale a Vingone: scontro tra due auto

Schianto tra due auto a Città di Castello, in località Vingone, in direzione Arezzo. L'incidente stradale si è verificato intorno alle 16 e il traffico ha subito dei rallentamenti per circa un'ora, il tempo necessario ai rilievi e rimozione dei veicoli incidentati

Secondo quanto ricostruito dalla polizia municipale di Città di Castello, una Mitsubishi, condotta da un uomo di 68 anni residente nell'aretino, per cause in corso di accertamento, ha impattato contro una Opel Corsa, condotta da un uomo di 68 anni residente a San Giustino, proveniente dalla direzione opposta. Fortunatamente non ci sono feriti.