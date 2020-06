Tir sbanda in curva e il carico finisce in strada: distrutte molte bottiglie in vetro di acqua minerale

Incidente nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 15, lungo la strada regionale Apecchiese. Un autoarticolato con casse di acqua contenuta in bottiglie di vetro ha perso gran parte del suo carico nell'affrontare una curva tendente a sinistra. Il materiale è stato riversato sulla carreggiata è stimato in circa 220 casse d'acqua contenenti 12 bottiglie ciascuna. E’ intervenuta pattuglia Polizia Municipale di Città di Castello per i rilievi del caso unitamente ai vigili del fuoco del distaccamento tifernate per il ripristino dello stato dei luoghi, la messa in sicurezza della carreggiata. Personale delle squadre operative provinciali hanno poi ripristinato la segnaletica stradale.

