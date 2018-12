Scontro tra due auto lungo la E45: transito deviato in direzione Orte, Anas impegnata al recupero mezzi

Lo scontro tra due veicoli avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi ha determinato la chiusura temporanea - ancora in corso - al traffico di una carreggiata lungo la E45, in direzione Orte (km 115,500), all’interno del territorio comunale di Città di Castello. Il traffico, secondo le indicazioni dell'Anas, è deviato allo svincolo Città di Castello Sud. Sul posto è presente il personale Anas e le Forze dell’Ordine, per consentire la riapertura della carreggiata nel più breve tempo possibile. Nell'incidente sono rimaste coinvolte due auto ma secondo una prima ricostruzione non ci sarebbero feriti gravi.