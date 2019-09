Città di Castello, incidente a San Maiano: auto contro camion, un ferito

Schianto nella mattinata di lunedì 30 settembre a San Maiano, frazione di Città di Castello. Incidente, intorno alle 10.40, per cause ancora in corso di accertamento, tra un'auto e un camion. Il conducente della vettura, rimasto ferito nell'impatto, è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco di Città di Castello. Sul posto anche il 118 e le forze dell'ordine.

Notizia in aggiornamento