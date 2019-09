Ancora sangue sulle strade umbre, auto finisce fuori strada: muore 53enne

Incidente mortale oggi pomeriggio a Città di Castello, lungo la via aretina, nei pressi di un noto ristorante della zona. I soccorritori del 118 hanno cercato di salvare la vita di un 53enne dopo il sinistro ma senza riuscirvi. L'uomo, a causa dei forti traumi subiti, respirava con fatica una volta estratto dall'auto, le sue condizioni erano disperate. Purtroppo non è stato possibile neanche trasferirlo all'ospedale più vicino per tentare l'impossibile. L'allarme è stato dato agli operatori della centrale del 118 da alcuni automobilisti di passaggio che hanno riferito di aver visto l'auto dell'uomo sbandare dopo un sorpasso e finire in un burrone. La vittima era residente a Trestina.