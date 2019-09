Città di Castello, incidente stradale: furgone si ribalta, soccorsi marito e moglie

Incidente stradale a Città di Castello intorno all'ora di pranzo di lunedì 2 settembre. Un furgone, intorno alle 13.15, condotto da un uomo di 81 anni con a bordo la moglie di 77 anni, residenti a Città di Castello, si è ribaltato lungo la strada provinciale 106 "della Baucca".

L'uomo, per cause ancora in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia Municipale di Città di Castello intervenuti sul posto, ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato.

Sul posto la polizia municipale, il 118 e i vigili del fuoco. Il conducente è rimasto illeso, la moglie ha riportato solo lievi escoriazioni.