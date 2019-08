Città di Castello, due incidenti in poche ore: 73enne si schianta con l'auto contro le vetture parcheggiate

Due incidenti stradali in poche ore a Città di Castello nella giornata di mercoledì 7 agosto. Il primo si è verificato intonro alle 13.20 in Viale V. Emanuele Orlando, vicino al Comando Carabinieri, dove un uomo di 52 anni residente a Città di Castello è stato tamponato da un'auto condotta da un uomo di 59 anni, anche lui residente a Città di Castello, mentre entra in sella alla moto. E' intervenuta un'ambulanza del 118: il 52enne è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Sul posto i carabinieri e la polizia municipale per i rilievi.



Il secondo incidente, invece, si è verificato intonro alle 16 in Via Pieve delle Rose. Per cause ancora in corso di accertamento l'auto condotta da un uomo di 73 residente a Città di Castello, si è schiantata contro due vetture parcheggiate a lato della carreggiata.