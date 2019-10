Città di Castello, incidente stradale a San Secondo: conducenti illesi

Incidente stradale all'ora di pranzo a Città di Castello. Intorno alle 12.30 a San Secondo, lungo via della Resistenza, per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Municipale di Città di Castellouna Fiat Panda condotta da un uomo di 44 anni ha tamponato una Lancia Y condotta da una ragazza di 18.

Entrambi i conducenti, residenti nel Comune di Città di Castello, sono rimasti illesi. Traffico in tilt per circa un ora per i rilievi dell'incidente e la rimozione dei veicoli.