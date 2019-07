Città di Castello, tragedia lungo la strada: incidente tra un'auto e una moto, muore a 19 anni

Tragedia nel tardo pomeriggio di lunedì 22 luglio. Un 19enne è morto in un incidente stradale a Città di Castello. Il ragazzo, in sella alla moto, è rimasto vittima di un drammatico schianto con un'auto lungo la strada provinciale 104, all'altezza del bivio di Lugnano, intorno alle 19.30.



Purtroppo i soccorsi si sono rivelati inutili. I medici del 118, subito accorsi sul posto insieme ai carabinieri, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 19enne. La dinamica dell'incidente è al vaglio delle forze dell'ordine. La donna alla guida dell'auto è stata portata in Pronto Soccorso per accertamenti.

A riportare la notizia il sito locale Atvreport.