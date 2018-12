Centrale Umbra, sbanda e con l'auto finisce contro il new jersey e poi si ribalta

Ancora un incidente stradale sulle strade della provincia di Perugia. Dopo il sinistro avvenuto sul Raccordo Perugia-Bettolle, alcune ore dopo sulla Centrale 75 un giovane straniero, alla guida di una utilitaria, ha sbandato andato a colpire nel new jersey che ha fatto da trampolino al mezzo che si è così capovolto diverse volte prima di fermarsi in mezzo alle carreggiate. All'arrivo delle forze dell'ordine e del personale medico del 118 - partito dall'Ospedale di Assisi - l'automobilista era riuscito ad uscire dal mezzo ed era lucido. Le analisi effettuate al Pronto Soccorso di Perugia hanno evidenziato diverse ferite e un trauma, anche in questo caso, non corre nessun pericolo per la propria vita.