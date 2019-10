Incidente sulla Centrale Umbra, furgone contro camion: uomo trasportato in ospedale

Incidente stradale lungo la Centrale Umbra nella mattinata di venerdì 4 ottobre. Intorno alle 11, all'altezza di Rivotorto, per cause ancora in corso di accertamento, un furgone ha tamponato il semirimorchio di un camion in transito in direzione Perugia.

L'autista del furgone, rimasto ferito nell'impatto, è stato trasportato in ospedale. Sul posto i vigili del fuoco di Foligno, i soccorritori del 118 e la polizia stadale. Traffico in tilt.