Ancora sangue sulle nostre strade: scontro tra furgone e moto, muore un centauro 37enne

Ancora sangue sulle nostre strade: nel tardo pomeriggio di oggi si è verificato uno scontro tra un furgone e una moto lungo un tratto della strada statale 71 “Umbro Casentinese Romagnola” nel comune di Castiglione del Lago. Purtroppo, secondo le prime informazioni, è deceduto il centauro, le cui generalità non sono state fornite. Il traffico è temporaneamente bloccato. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della circolazione e per consentire la riapertura della strada nel più breve tempo possibile.

AGGIORNAMENTO - La vittima è un 37enne originario della Puglia, in vacanza al Trasimeno. Il 118 ha potuto soltanto constatare soltanto il decesso. Lo scontro è avvenuto intorno alle 18,30 a Castiglione del Lago, poco fuori il centro abitato. I rilievi del sinistro sono affidati alla Polizia Stradale per stabilire le dinamiche dell'incidente.

(aggiornamento in corso)