Si schianta contro il guard rail a bordo dello scooter: 18enne in prognosi riservata

Un 18enne trasportato d'urgenza in ospedale, dove i medici lo hanno ricoverato in prognosi riservata. E' il bilancio dell'incidente accaduto nella mattinata di ieri, martedì 26 giugno, poco prima dell' ingresso dell'aeroporto Eleuteri di Castiglione del Lago, lungo la strada statale 71. Per cause ancora in fase di accertamento, sembrerebbe che il giovane abbia perso il controllo dello scooter a ridosso di una curva, andando a sbattere contro il guard rail.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Castiglione del Lago e un'ambulanza del 118, che ha prestato le prime cure al conducente dello scooter. Da lì la corsa all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, dove i medici non hanno ancora sciolto la sua prognosi. Il giovane, fortunatamente, non è comunque in pericolo di vita.