Trasimeno, perde il controllo dell'auto all'alba e si ribalta più volte: 20enne ferito

Un brutto incidente si è verificato questa mattina presto, intorno alle 6, nel territorio del comune lacustre di Castiglione del Lago. L'allarme è scattato grazie ad altri automobilisti che hanno dato l'allarme dopo aver visto l'auto incidentata rimasta in mezzo alla strada. Si tratta di una 500 Fiat bianca che si è ribaltata più volte prima di fermare la sua corsa. Per fortuna la struttura interna ha ben resistito proteggendo l'automobilista che non è in pericolo di vita anche se è stato necessario trasportarlo, per i traumi riportati, all'Ospedale cittadino. Il ferito è un 20enne del posto che presto potrà tornare a casa. Per mettere in sicurezza l'automobilista e per poi liberare la strada è stato fondamentale l'intervento delle squadra dei Vigili del Fuoco di Castiglione del Lago. Il fatto è avvenuto in località Soccorso.

