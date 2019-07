Umbria, tragico incidente: schianto tra un'auto e una moto, muore a 39 anni

Incidente mortale lungo le strade dell'Umbria nelle prime ore di martedì 9 luglio. Un tragico schianto ha causato, nel comune di Castel Viscardo, la morte di un motociclista trentanovenne. Lo schianto si è verificato in località Le Prese, all'altezza di una curva. Inutili i soccorsi, per il centauro non c'è stato nulla da fare.



Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine - oltre che gli operatori del 118 - per effettuare tutti gli accertamenti del caso. Le cause dell’incidente sono da accertare.