Incidente stradale zona Capanne: muore una donna, traffico rallentato sulla Pievaiola

Un importante incidente stradale è avvenuto poco dopo le 15 di oggi lungo la strada Pievaiola. Sono diversi i mezzi coinvolti. Il fatto è avvento nell'area di Capanne a pochi metri dallo svincolo per lo Solomeo. Sul posto si stanno dirigendo le pattuglie della Polizia oltre che quelle della Municipale per permettere il recupero dei veicoli e regolare la circolazione. Dalle prime indiscrezioni raccolte da Perugiatoday.it verrà modificata la normale viabilità in ingresso e in uscita dall'abitato di Capanne. Non si conoscono al momento altri particolari sull'incidente e né sul numero dei feriti.

AGGIORNAMENTO ORE 16,34 - Una donna 40enne anni è morta nel primo pomeriggio di oggi, 3 giugno, in un incidente stradale che si è verificato lungo la Pievaiola. L'incidente si è verificato nei pressi dell'incrocio per Solomeo.

(articolo in aggiornamento)