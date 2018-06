Camper con a bordo una famiglia si ribalta lungo la E45: quattro feriti e traffico bloccato

Traffico momentaneamente bloccato lungo la strada statale 3 bis Tiberina, (Itinerario E-45), in direzione Ravenna a causa di un camper che si è ribaltato lungo la strada. L’incidente, per cause ancora al vaglio della polizia stradale - intervenuta sul posto per tutti i rilievi del caso - è avvenuto all’altezza di Città di Castello Sud e non ha coinvolto altri mezzi.

A bordo del camper, da quanto è stato possibile ricostruire, viaggiavano due adulti e due bambini; tutti gli occupanti sono rimasti lievemente feriti e soccorsi dai sanitari del 118, accorsi sul posto con più ambulanze. Sul luogo dell'incidente, oltre alle Forze dell’Ordine e ai vigili del fuoco, è intervenuto anche il personale Anas per consentire la rimozione del mezzo in piena sicurezza e per permettere la riapertura della carreggiata nel più breve tempo possibile. Al momento si registrano circa quattro chilometri di coda.